Oud gemeentehuis Vlezenbeek wordt een café uitgebaat door mensen met een beperking

Het oud gemeentehuis waarin het Poelcafé komt is op alle gebieden perfect: "Het is een schitterend gebouw en het leent zich om heel veel verschillende zaken in te combineren. Niet alleen omwille van de uitbating die wij op ons nemen, maar ook om samenwerkingen aan te gaan met andere regionale partijen. Jonge mensen die ondernemingsideeën hebben, of jonge kunstenaars en studenten die iets met ons willen doen."