Minister wil pakjes aan huis duurder maken: "Beter naar centraal punt"

Pakjes ontvangen en opsturen, is een mogelijke bijverdienste voor een krantenwinkel. Toch is dat niet de reden waarom Dirk het doet. "Toen de post hier sloot op de Philipssite, zijn ze bij ons terecht gekomen. Ze vroegen of wij een postpunt wilden worden, en we hebben toegezegd. Intussen zijn we wel verhuisd omdat de winkel te klein werd."

"Zeker met de lockdown is via internet bestellen, ontploft. En dat gaat alleen maar erger worden. Heel wat producten vind je alleen nog maar online. Maar we zijn voorzien op grote drukte. We hebben nu een pand van 360 vierkante meter. Hier kan dus wel wat binnen. En gelukkig heb ik een dochter die goed met de computer om kan gaan. Zij regelt alle administratie van de pakjes. Maar dat we geïnvesteerd hebben in de toekomst, is zeker", besluit Dirk.