Commissie die bestorming Capitool onderzoekt, wil topadviseur van Trump voor rechter brengen

De vraag rijst dus wat Bannon vooraf al wist over de bestorming. "Bannon wist alleszins veel", vertelt Soenens. "Hij is altijd "de Trumpfluisteraar" geweest, die achter de schermen raad gaf." Hij zou ook geheime vergaderingen gehad hebben met andere Trumpgezinden in een hotel in Washington waar ze samen werkten aan een actieplan om de bekrachtiging van Joe Biden als nieuwe president tegen te houden. "Bannon is de architect van de hele "Stop the steal"-campagne", stelt Soenens vast.