Paul Lembrechts neemt ontslag als CEO bij modegroep FNG

De toekomst van FNG is erg onzeker: na het faillissement van onder andere Brantano, blijft enkel nog de Zweedse webwinkel Ellos over. Er hangen ook verschillende miljoenenclaims boven het hoofd van de modegroep en er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude. De beursnotering is nog steeds opgeschort, en het is niet duidelijk wanneer de handel hervat wordt.



Rond Ellos had FNG een schikking getroffen met de vorige eigenaar waarbij afspraken werden gemaakt over een strategische kapitaalherziening. Lembrechts legde de aandeelhouders uit dat een beursgang in Zweden nog steeds een optie is, maar dat het "momentum" daarvoor momenteel tegenzit. "Een eventuele beursgang zal ten vroegste in het voorjaar 2022 kunnen worden gerealiseerd", zei hij.