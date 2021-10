Ranst krijgt eindelijk nieuwe brug over E313: "Na 10 jaar ellende"

"De brug zou eerst in 2018 aangelegd worden maar dat is toen door technische problemen niet gebeurd. Voor de mobiliteit in Ranst is de bouw van een nieuwe brug alvast een goede zaak", reageert de burgemeester van Ranst, Johan De Ryck (N-VA) opgelucht.



"De huidige brug zal vermoedelijk in oktober 2022 worden afgebroken. Ten vroegste acht maanden later zal de nieuwe brug in gebruik worden genomen. Gedurende die periode zal het verkeer worden omgeleid, mogelijk via de brug in Wommelgem, die al eerder wordt vervangen. Voor de fietsers wordt nagedacht over een oplossing, zodat zij niet zouden moeten omrijden", aldus nog de burgemeester.