Riemst meet impact van zwaar verkeer op mergelgroeven: "Met sensoren in huizen en ondergrond"

Gisteren heeft de gemeente metingen uitgevoerd, met sensoren in de huizen en de groeven terwijl een zware vrachtwagen van de technische dienst door de Lindestraat reed. “We meten de trillingen in een van de aanpalende woningen, maar ook in de mergelgroeve die hier zowat acht meter onder de weg ligt”, legt Mike Lahaye uit, de gemeentelijke coördinator groeven en veiligheid. “Er hangen sensoren op het plafond, de vloer en de wand van de groeve. “De testresultaten worden nu geanalyseerd en in een rapport gegoten. Daarna is het aan het gemeentebestuur om de nodige conclusies te trekken. “Laat ons de rapportage afwachten en kijken welke verkeersmaatregelen aanbevolen worden”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).