Leuvense sportclubs worden rookvrij: "Roken past niet meer bij een moderne sportclub"

"Wij speelden al even met het idee om onze club rookvrij te maken", vertelt Koen Cypers, speler bij Korfbalclub Leuven. "Roken past niet meer bij een moderne sportclub. Bovendien kopiëren kinderen gemakkelijk gedrag van mensen naar wie dat ze opkijken: van sporters, ouders en trainers. We wilden als club niet het idee wekken bij onze jeugd dat beginnen roken een goede keuze is. Onze club rookvrij maken, is een vorm van maatschappelijk engagement."

"We zijn voor corona naar het stadsbestuur van Leuven gestapt met ons idee van een rookvrije sportclub", vertelt Cypers. "De stad is dan een proefproject gestart met drie sportclubs, waaronder ook Oud-Heverlee Leuven en Rugbyclub Leuven." Om duidelijk te maken aan leden en supporters van Korfbalclub Leuven dat er niet meer gerookt mag worden op en naast het terrein, heeft de club signalisatie opgehangen om leden, supporters én bezoekende clubs op de hoogte te brengen van de regel. "We hebben ook duidelijk gecommuniceerd met een campagne over het waarom en wat er juist verandert."

Beluister hier het gesprek met Koen Cypers of lees verder onder het audiofragment.