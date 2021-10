Sedrik Oliha uit Pelt maakt documentaire over nachtraven: "Wanneer de stad gaat slapen"

"Het idee is eigenlijk ontstaan omdat ik zelf 's nachts laat op bleef”, vertelt Sedrik Oliha. "Ik vroeg mij dan vaak af wie er nog ‘s nachts allemaal wakker was en vooral waarom? Waarom dwaalt die persoon ‘s nachts nog rond op straat? Waar gaat die auto heen in het midden van de nacht? Waarom brandt daar nog licht? Waarom is die persoon nog wakker om drie uur 's nachts? De nacht heeft iets heel mysterieus. Het is alsof je in een andere wereld terechtkomt als de nacht valt en die wereld wou ik samen met de kijker graag ontdekken in mijn documentaire."

"Ik heb er dan maar meteen mijn masterproef van gemaakt voor de LUCA School of Arts, campus C-mine in Genk", gaat Oliha verder. "Ik heb drie mensen uitgekozen die 's nachts werken: de Hasseltse dj Kristof Claes, de Nederlandse radiopresentatrice Astrid de Jong en schrijver/muzikant Jonas Bruyneel."



