Spullen van verloofde Gabby Petito gevonden in natuurpark in Florida, melden Amerikaanse media

Petito was sinds juni samen met haar vriend Brian Laundrie op een rondreis door verschillende staten. Eind augustus had ze een laatste keer contact met haar familie, nadien stokte de communicatie. Op 11 september gaf haar familie haar als vermist aan bij de politie in North Porth in Florida, waar ze samen met Laundrie woonde in een huis dat ze met zijn familie deelden.

Opvallend: Laundrie bleek al op 1 september in zijn eentje naar North Porth teruggekeerd. Hij noch zijn familie wilde de politie te woord staan over de verdwijning van Petito, tot grote woede van haar familie. Enkele dagen nadat ze als vermist was aangegeven, verdween ook hij van de radar. Het enige spoor dat hij sindsdien achterliet, was door een bankkaart van Petito te gebruiken. Officieel is hij niet in staat van beschuldiging gesteld in het onderzoek naar haar verdwijning, de politie beschouwt hem wel als een person of interest.