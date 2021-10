Sterke stijging coronabesmettingscijfers in het basisonderwijs

De CLB’s zagen vorige week eerst nog een voorzichtige stijging, maar zien nu dat de besmettingscijfers bij kinderen in het basisonderwijs toenemen met 40 tot 50% tegenover de week ervoor. Die stijging was te verwachten, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het GO! onderwijs: “Kinderen in het basisonderwijs konden geen vaccin krijgen, dus het virus kan onder hen vrij circuleren. Zeker nu de strenge maatregelen in de brede maatschappij zijn losgelaten. In het secundair onderwijs blijven de cijfers wel nagenoeg stabiel.”