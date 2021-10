Waarom wil China "het prachtige eiland" Taiwan opslokken? En willen de Taiwanezen dat zelf wel?

Taiwan of "Republiek China" zoals het land officieel heet, is naast Zuid-Korea, Hongkong en Singapore een van de "tijgers" die in de jaren 60 en 70 in het spoor van Japan de industriële ontwikkeling van het Verre Oosten op gang trokken. Industrie is nog altijd belangrijk, maar sinds de jaren 80 heeft Taiwan vlot de overgang gemaakt naar diensten en vooral hoogtechnologische sectoren.

Het land is een koploper geworden in IT en is een grootmacht in de productie van microchips, de bouwstenen van elektronica zonder dewelke computers, satellieten, auto's, vliegtuigen en wasmachines niet werken. Een enorm aandeel daarvan wordt door Taiwanese bedrijven geproduceerd en door de snel stijgende vraag is er wereldwijd een tekort aan microchips waardoor onder meer autofabrieken stilvallen. Foxconn, dat voor Apple iPhones in China produceert, is een ander topbedrijf uit Taiwan.