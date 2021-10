Mondmaskerplicht weer ingevoerd  voor leerkrachten en ouders op scholen Tervuren

"Dit is een preventieve maatregel nadat we twee scholen hebben moeten sluiten omwille van een corona-uitbraak", vertelt burgemeester van Tervuren Marc Charlier (N-VA). "We voeren dus een mondmaskerplicht in op de site van de scholen voor ouders en leerkrachten, zolang ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen."