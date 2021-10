Geen tolerantiemarge meer: op deze zeven snelwegen word je voortaan sneller geflitst

Vandaag starten er zeven projecten die passen binnen dat verkeersveiligheidsplan. Vijf daarvan vinden plaats in Wallonië, waar het probleem groter is, en twee in Vlaanderen. "Het doel van deze pilootprojecten is om te meten of de politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken indien er geen tolerantiemarges of quota worden toegepast. Justitie wordt hier extra voor ingezet. We hopen zo de verwerking te vergemakkelijken."