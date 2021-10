Ziekenhuizen willen personeel dat zich niet laat vaccineren kunnen ontslaan

“Wij vragen om in een wet op te nemen dat alle mensen die in de zorg werken zich verplicht moeten laten vaccineren”, bevestigt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro aan VRT NWS. Wie zich niet meteen wil laten vaccineren, moet wel 2 tot 3 maanden de tijd krijgen om erover na te denken, voegt Cloet eraan toe. “Maar als ze zich dan nog niet laten vaccineren, willen we dat ze ontslagen worden.”

Voor het zover komt, wil de zorgkoepel tijdelijk nog de arbeidsovereenkomst van eventuele vaccinweigeraars schorsen, en dit voor een periode van 6 maanden. “In die periode kunnen ze nog nadenken of kunnen ze eventueel ander werk zoeken. Maar het is voor ons heel duidelijk dat mensen die zich niet laten vaccineren, geen plaats hebben in het zorglandschap”, klinkt het ferm.