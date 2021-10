Jan-Jaap van der Wal over hetze rond Dave Chappelle op Netflix: "Goede comedian zoekt grote vragen van deze tijd op"

"Dave Chappelle is écht een grote naam in comedyland, die al lang meedraait, en na een pauze terug is van weggeweest", vertelt collega-komiek Jan-Jaap van der Wal. "Zijn show "The closer" is het sluitstuk van de 6 shows die hij de afgelopen 3 jaar heeft gemaakt. Voor een comedian is dat ongezien veel materiaal op korte tijd, dus je moet die shows in zijn geheel eigenlijk zien als een kunstwerk."

"Hij legt in "The closer" linken met eerder shows, en zo merk je dat zaken die met gender te maken hebben hem enorm raken. En dat is exact wat een goede comedian in deze tijd moet doen, volgens mij: de grenzen opzoeken van wat toelaatbaar en smaakvol is", vindt van der Wal.