Vlaamse sportclubs vrezen nieuwe sluiting: "Geef ons meer tijd en geld om aan ventilatienormen te voldoen"

De Vlaamse Sportfederatie, die 20.000 sportclubs vertegenwoordigt, en het Netwerk Lokaal Sportbeleid, de ledenvereniging van de sportdiensten van de Vlaamse steden en gemeenten, vragen daarom om de ventilatiemaatregelen voor de sportsector te herbekijken. De strenge normen die nu gelden, zijn niet haalbaar, klinkt het. En al zeker niet in kleedkamers, die vaak geen ramen hebben die open kunnen, zoals in klaslokalen of in de horeca vaak wél kan.

Voor scholen, horeca en sportinfrastructuur zijn dezelfde ventilatienormen afgeklopt, op het laatste Overlegcomité eind september. In de lucht in binnenruimtes mogen maximaal 900 CO₂-deeltjes per miljoen (ppm) aanwezig zijn. Ligt het aantal CO₂-deeltjes hoger (tussen 900 en 1200 ppm), dan moet er een plan komen om die luchtkwaliteit te verbeteren. Een CO₂-concentratie boven de 1200 ppm wordt beschouwd als onaanvaardbaar.