Ziek en coronatest nodig? Binnenkort hoef je niet meer langs de huisarts

Wie ziek is, zal zijn symptomen binnenkort kunnen ingeven op een online formulier of in een app. Een algoritme beslist of je wel of geen coronatest moet ondergaan. Wie wel een test nodig heeft, krijgt dan een code om rechtstreeks naar een testcentrum of een apotheek te gaan. Passeren via de huisarts zal dus niet meer hoeven, zo hebben de ministers van Volksgezondheid beslist.