Voor het eerst varkensnier getransplanteerd bij mens: "Mijlpaal, maar we zijn er nog lang niet"

De transplantatie gebeurde bij een vrouw die hersendood was en van wie de familie toestemming had gegeven om het experiment uit te voeren. "Het is belangrijk om te zeggen dat het om een overleden patiënt gaat, want er zijn nog altijd heel wat vragen bij dergelijke orgaantransplantaties", zegt professor Jochmans. "Dit is dan een elegante, wetenschappelijke manier om enkele dingen na te gaan zonder een patiënt in gevaar te brengen."

Na 54 uur werd het experiment beeïndigd door de beademing van de patiënt uit te schakelen waardoor de vrouw overleed.