Vrachtwagen verspert Zoerselbaan in Malle

Rond 8 uur raakte een vrachtwagen in de problemen op de Zoerselbaan in Westmalle. De bestuurder van die vrachtwagen wilde achteruit een bouwwerf oprijden. Daarbij zakte de aanhangwagen weg in de berm en in de gracht. De vrachtwagen staat dwars over de rijbaan en verspert het verkeer in beide richtingen. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder.

De vrachtwagen is geladen met betonnen welfsels. De lading en de vrachtwagen wegen samen maar liefst 44 ton. Een takelfirma is ter plaatse om de vrachtwagen uit de gracht te tillen. De duur van de hinder is niet bekend.