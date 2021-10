Apple, Amazon en Microsoft blijven meest waardevolle merken van de wereld, Tesla maakt forse sprong

In vergelijking met 2020 verandert er amper iets aan de top 100 met meest waardevolle merken. De enige nieuwkomer is cosmeticaketen Sephora, waardoor het Franse luxeconcern LVMH nu als enige met vijf merken vertegenwoordigd is in de top 100. Naast Sephora gaat het dan om Louis Vitton (13e), Dior (77e), Tiffany & Co. (92e) en Hennessy (95e).

Het meest waardevolle merk blijft Apple (408,251 miljard dollar, +26 procent), gevolgd door Amazon (249,249 miljard dollar, +24 procent) en Microsoft (210,191 miljard dollar, +27 procent). Google, Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's en Disney vervolledigen de top tien. Tesla heeft er een boerenjaar opzitten en wipt dankzij een groei van 184 procent naar de veertiende plaats op de ranglijst.

's Werelds grootste bierproducent AB InBev, met hoofdzetel in Leuven, is met twee biermerken vertegenwoordigd. Budweiser prijkt op de 37e plaats, terwijl Corona op de 78e plaats staat.

De totale waarde van de honderd meest waardevolle bedrijven is gestegen naar 2.667 miljard dollar, een stijging met 15 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat is meteen ook de grootste stijging in de 22-jarige geschiedenis van de ranglijst.