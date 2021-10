Ex-vriend Miss België uit Harelbeke krijgt lichtere straf voor straatgevecht 5 jaar geleden

In 2016 raakte de wereldkampioen Mixed Martial Arts, een sport die de technieken van verschillende gevechtsporten combineert betrokken bij een straatgevecht in Kortrijk. Op het proces van de veroordeling was hij niet aanwezig, maar ook om de celstraf uit te zitten, kwam hij toen niet opdagen.

Tijdens een routinecontrole in Heule bij Kortrijk begin september pakte de politie hem op voor de veroordeling van het straatgevecht 5 jaar geleden. Hij vloog toen een week in de cel en werd daarna vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Losene ging in verzet tegen die veroordeling en bekende zijn schuld tijdens het proces. Hij maakt er geen geheim van dat hij vroeger zijn gevechtskunsten wel eens op straat toonde, maar dat is volgens hem allemaal verleden tijd. De rechter zette zijn effectieve celstraf nu om naar een voorwaardelijke. Hij moet zijn straf dus niet meer uitzitten. Ondertussen liep de relatie met Kedist Deltour wel stuk door de gerechtelijke problemen.