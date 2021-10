West-Vlaamse ambachtelijke slagerijen stellen vegetarische producten voor

De sector wil met deze innovatieve producten inspelen op de wensen van hun klanten. “Het is een aanvulling op het vleesassortiment dat je gewoonlijk bij de ambachtelijke slagers aantreft”, zegt Ivan Claeys. “Niet alleen omdat het assortiment op die manier ruimer wordt, maar vooral om de klanten tevreden te stellen. Want als één persoon in een gezin vegetarisch wil eten, moet je ook zo’n product kunnen aanbieden. Anders riskeer je het gezin in zijn geheel als klant te verliezen.”

Vegetarisch eten zit in de lift en daar willen de slagers van de toekomst op inspelen. "We kunnen niet alleen met vlees onze boterham verdienen, maar ook met groenten. Zolang de klant maar tevreden is met het assortiment is dat goed voor de slagers. Gisterenavond hebben de slagers onze vegetarische kroket kunnen proeven en ze vonden het wel een geslaagd en lekker product. We moeten openstaan voor nieuwe gerechten in de toekomst", vertelt leerling slager-traiteur Pepijn De Keukeleire van Ter Groene Poorte in Radio 2 West-Vlaanderen Start Je Dag: