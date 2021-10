Wouter Allijns (Team Burgemeester) volgt Arne Vandendriessche op als schepen van Kortrijk

Veel discussie was er niet, want de keuze binnen de fractie van Team Burgemeester was beperkt. De partij van titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne heeft unaniem beslist om Wouter Allijns als opvolger aan te duiden van Vandendriessche. Met zijn jarenlange ervaring als gemeenteraadslid en fractieleider, waarbij hij zich specialiseerde in economische en sportieve thema’s, is hij de meest voor de hand liggende keuze. Voor het eerst in 10 jaar komt nu ook weer politicus uit het zuiden van Kortrijk in het schepencollege, een gebied dat toch zo’n 10.000 kiezers telt. Zijn positie als fractieleider wordt overgenomen door Koen Byttebier, een Kortrijkzaan die deze functie al eens droeg in het verleden. Er komt ook een nieuwe raadslid, hoogstwaarschijnlijk Dieter D’Alwein, de eerste opvolger bij Team Burgemeester, want Vandendriessche stopt in tegenstelling tot Van Quickenborne volledig met de politiek.