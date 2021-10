Projectontwikkelaar betaalde ruimtelijk uitvoeringsplan voor ontwikkeling terrein in stationsbuurt Antwerpen

Antwerps schepen Annick De Ridder (N-VA) bevoegd voor onder meer stadsontwikkeling reageert en wijst er op dat de autonomie van de stad niet in het gedrang komt: “Als stad en als gemeenteraad beslissen wij onafhankelijk en autonoom over het resultaat van een RUP procedure. Dat neemt niet weg dat een derde belanghebbende bepaalde kosten kan dragen. In de overeenkomsten die we daarover sluiten wordt die onafhankelijkheid gewaarborgd en wordt er niets vastgelegd over de inhoud van het RUP zelf".

"Als stad dienen wij immers het algemeen belang. Het is niet omdat er een RUP wordt opgestart, dat de uitkomst van dit RUP vastligt. Alles verloopt volgens de gangbare procedures en in volle openbaarheid. Het is mede dankzij initiatieven van de privé dat we aan dit tempo onze stad in de steigers kunnen zetten", besluit De Ridder.