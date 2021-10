13.000 jongeren werken vrijwillig voor gelijke kansen tijdens YOUCA Action Day

Vanaf 15.30 uur konden zo’n veertig leerlingen zich ook nog eens artistiek uitleven onder de Gentse Stadshal. Daar stonden eerst nog twee witte panelen. "Op de ene kant van de panelen verbeelden we in graffiti alle taboes en vooroordelen in onze maatschappij die iets te maken hebben met discriminatie. Aan de andere kant mogen ze hun ideale samenleving uitdrukken en de dingen plaatsen die ons gelukkig maken." Enkele West-Vlaamse meisjes moesten niet lang over hun boodschap nadenken: 'wereldvrede', 'gelijkheid', 'alles tegen discrminatie' en 'veel liefde in de wereld'.