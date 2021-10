Anderlecht schenkt klascontainers aan Waalse gemeente Trooz

"Wij zijn bezig met de nieuwbouw van de Nederlandstalige vleugel van onze gemeentelijke school De Vijvers", vertelt schepen Elke Roex (Vooruit). Daardoor worden 21 klascontainers overbodig. De containers verkeren in goede staat en kunnen dus zeker nog dienen in Trooz. Een aannemer heeft de containerklassen gedemonteerd en zal ze naar Trooz vervoeren en daar opnieuw opbouwen. Op die manier voorkomen we dat de klascontainers gewoon vernietigd worden", aldus Roex.