Turkse Antwerpenaren klaar voor voetbalwedstrijd Antwerp - Fenerbahçe: "Ook al mag het eigenlijk niet, vanavond drink ik een pintje"

Ook 4 november komen Fenerbahçe en Antwerp nog eens tegenover elkaar te staan, in het Bosuilstadion dan. Maar dan is er geen publiek toegestaan. De UEFA heeft Antwerp een straf opgelegd, omdat hooligans amok gemaakt hebben tijdens de wedstrijd tegen Frankfurt. Tot grote spijt van Sezer, want het is de eerste keer in zijn leven dat Fenerbahçe naar Antwerpen komt. "Enorm spijtig, maar zowel vandaag als 4 november zal Fenerbahçe winnen. Daar ben ik zeker van."