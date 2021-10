Architect reageert voor het eerst op commotie rond aanbouw Het Steen in Antwerpen: "Geschrokken van negatieve reacties"

Vanavond opent het nieuwe onthaalgebouw naast Het Steen in Antwerpen plechtig de deuren. Rond dat gebouw was dit voorjaar veel te doen. Op sociale media spraken mensen over "verkrachting van een monument" en "Antwerpen onwaardig". Nu het gebouw volledig klaar is, wil de architect voor het eerst reageren op alle commotie. "Het was wel even schrikken. Hopelijk wordt het geheel nu beter onthaald door de Antwerpenaren", zegt Philippe Viérin van noAarchitecten op Radio 2 Antwerpen.