FBI bevestigt: menselijke resten zijn van Brian Laundrie, vermiste verloofde van vermoorde Gabby Petito

De menselijke resten werden woensdag aangetroffen in het Myakkatchee Creek Environmental Park, een natuurreservaat in Florida. Een paar uur eerder had de FBI er spullen van Laundrie gevonden op een wandelpad. Zijn familie had gewezen op de plek waar hij vaak kwam, niet ver van het huis van de familie. Hoe Laundrie om het leven is gekomen, is niet bekend.



Laundrie wordt beschouwd als een person of interest voor de moord op zijn verloofde Gabrielle "Gabby" Petito. Al was hij niet officieel in beschuldigd gesteld. Het levenloze lichaam van de jonge vrouw werd op 19 september teruggevonden op een camping langs de grens van Grand Teton National Park in de Amerikaanse staat Wyoming. Uit onderzoek bleek dat ze om het leven is gekomen door wurging.