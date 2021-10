Cabrio vindt onderdak voor dak- en thuislozen in Tongeren

"Exacte cijfers geven over het aantal daklozen is moeilijk" zegt Eric Vreven van Cabrio Tongeren. Maar hij schat dat het om een tiental personen gaat van wie geweten is dat ze al een tijdje op straat slapen. "Een aantal van hen heeft ondertussen onderdak gevonden. Maar het aantal mensen dat uit zijn woning dreigt gezet te worden neemt toe", zegt Vreven. "Dat is niet alleen in Tongeren het geval, maar het wil wel zeggen dat er een gebrek aan woningen is. Daar bovenop komen nog de stijgende huurprijzen."