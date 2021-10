Zal uitbreiding van CO2-handel de energiefactuur duurder maken? De studie van minister Demir doorgelicht

Belangrijke aandachtspunten, vinden de onderzoekers zelf. "Maar het is een erg complex onderwerp", benadrukken ze. "We hebben in onze studie echt geprobeerd om de blik open te houden en zowel voor- als nadelen van de emissiehandel in kaart te brengen. We zien dat minister Demir toch vooral focust op de nadelen en uitdagingen. En die zijn er ook zeker, daar mogen we zeker niet blind voor zijn. Maar vanuit Climact vinden we het belangrijk om erop te wijzen dat dat maar één kant van de medaille is en dat we in de studie daarnaast ook een aantal voordelen in kaart hebben gebracht", zegt onderzoeker Pieter-Willem Lemmens van Climact.

Over welke voordelen gaat het dan? "Emissiehandel is een van de weinige maatregelen die niet alleen geld geld kosten, maar ook geld opbrengen (via de veilig van emissierechten, red.). Geld dat kan geïnvesteerd worden om huishoudens te ondersteunen", aldus Lemmens. En zo hoeven de kosten voor gezinnen niet per se op te lopen, stelt de onderzoeker. "Waar de gemiddelde kostprijs per gezin kan oplopen tot 460 euro, staan hier 350 euro aan veilingopbrengsten per gezin tegenover. Een gericht gebruik hiervan kan zelfs leiden tot een netto-opbrengst voor de meest kwetsbare huishoudens." Het Vlaams Gewest zou over de periode 2026-2030 tussen 5 en 8 miljard euro aan veilingopbrengsten ontvangen, berekende Climact.