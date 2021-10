Crowdfunding opgestart voor bewoners Truiense nieuwbouwappartementen met houtrot

De 25 bewoners moesten in juli op enkele dagen tijd hun appartement aan de Luikersteenweg verlaten omdat er in vloeren en plafonds houtrot was vastgesteld. Daardoor dreigde er instortingsgevaar in de appartementen die nog maar zes jaar oud zijn.

Heel wat inwoners hebben het financieel moeilijk. Hun hypothecaire lening loopt door en daar komt dan nog eens de huur van hun vervangwoning en juridische kosten bovenop.

Om deze gezinnen te ondersteunen is dus een crowdfunding opgestart, meer informatie daarover vind je hier: crowdfunding houtrot appartementen.