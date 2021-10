Riet Verheyen uit Pelt liet haar borsten preventief verwijderen: "Toen ik naar het ziekenhuis ging, leek het vakantie" 

Het is vandaag Dag tegen Kanker en ook Riet Verheyen uit Pelt kwam ermee in aanraking: 17 vrouwen in haar familie kregen borstkanker en Riet wist dat ook zij een hoog risico liep. Daarom besloot ze deze zomer preventief haar borsten te laten verwijderen. Nu alles achter de rug is, is ze blij met haar beslissing, hoezeer ze ook van haar borsten hield.