Dit jaar al 58 valse webshops opgerold in België: hoe herken je ze?

Volgens Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce, is het einde nog niet in zicht. "Het werk dat DNS België levert, is zeer nuttig en maakt het Belgische e-commercelandschap elke dag een stukje veiliger. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk te communiceren naar consumenten wat betrouwbare webwinkels zijn en hoe ze deze het beste herkennen."