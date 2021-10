Gentse politie krijgt volgend jaar training met virtual reality-brillen

Enkele honderden agenten van de Gentse politie krijgen volgend jaar training met virtual reality-brillen. Door die trainingen moeten ze in de toekomst in staat zijn om betere identiteitscontroles te doen. Verder past het ook binnen de modernisering van de Gentse politie. "We werken met heel specifieke software", zegt korpschef Filip Rasschaert bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.