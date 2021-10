Politieke druk om meer gebruik te maken van coronapas in Vlaanderen neemt toe

Ook voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) denkt dat de coronapas ook in Vlaanderen meer gebruikt zal moeten worden. "Dat zal wel nodig zijn", zegt De Block in "Villa politica". "De Vlaamse regering heeft haar houding bepaald op een moment dat er een lage infectiegraad was en de curve redelijke stabiel en plat was, maar nu zitten we weer in een exponentiële groei. De discussie zal opnieuw gevoerd moeten worden over wat wij ervoor over hebben om onze vrijheid zoveel mogelijk te kunnen bewaren. As dat de coronapas is, zoals men in Brussel gedaan heeft, zal dat terug op de tafel komen.