Een zoveelste leven voor Het Steen in Antwerpen, nu als (controversieel) bezoekerscentrum 

Het Steen is uitgebreid met een moderne aanbouw, en daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op, omdat het zou vloeken met het historische gebouw. "Breek de koterij aan het Steen onverwijld weer af" was de naam van een petitie die rondging. Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen vond dat men "aan het hart van de stad raakte en de impact ervan onderschat had."

"Ik moet eerlijk toegeven dat het wel even schrikken was toen we die negatieve reacties zagen. We hadden dat niet verwacht", zei architect Philippe Viérin op Radio 2. Hij voegt er aan toe dat elementen van het oude gebouw wel zijn overgenomen in het nieuwe. Zo is de onderkant gesloten, zonder ramen, zoals bij een burcht.