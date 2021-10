"Nog nooit zo enthousiast geweest, dankzij jonge artiesten": Sir Elton John vertelt over nieuwe plaat vol samenwerkingen

Het was al meer dan 5 jaar geleden dat sir Elton John nieuwe muziek had uitgebracht, al heeft het Britse icoon ondertussen niet stilgezeten. In 2019 was er de soundtrack bij de film over zijn leven, "Rocketman". En tijdens de coronacrsis bracht hij ook wat archiefmateriaal uit.

Uitgezongen is Sir Elton John dus nog lang niet. Al was hij de coronacrisis wel gestart met zijn uitgebreide afscheidstournee "Farewell Yellow Brick Road Tour", die sowieso drie jaar zou duren. Maar door de pandemie en door gezondheidsproblemen heeft die concertreeks behoorlijk wat vertraging opgelopen.

Vanaf begin 2022 zou Sir Elton weer op de planken moeten staan, eerst in de VS en later ook in Europa. Belgische fans moeten nog tot mei 2023 wachten om hem aan het werk te zien in het Sportpaleis: vier jaar (!) nadat hij daar al optrad met diezelfde afscheidstournee.