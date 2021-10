Europese leiders vatten netelige Poolse kwestie aan op top in Brussel, wellicht de laatste met Angela Merkel

Van Morawiecki wordt verwacht dat hij meer duiding geeft bij het omstreden arrest van het Grondwettelijk Hof in Warschau dat zich, op vraag van de premier, uitsprak over de relatie tussen het Europees en het nationaal recht. Met het arrest ondergraaft het Hof de voorrang van het EU-recht, is de kritiek in EU-middens. Belgisch premier Alexander De Croo is een van de leiders die van Morawiecki duidelijkheid wil over wat hij met dat arrest wil aanvangen, en over de positie van Polen in de Unie.