"Vierde coronagolf is een feit": hoe kunnen we ermee omgaan? Moeten we wel iets doen? En kunnen we ons wapenen?

Waaraan is die stijging van de coronacijfers te wijten? "De maatregelen zijn soepel en er zijn veel sociale contacten: familiebijeenkomsten, het hoger onderwijs, inclusief studentenactiviteiten en het nachtleven. Het virus gaat ook sterk rond in de lagere scholen en in mindere mate in de middelbare scholen."

"Dus nee: het is nog niet voorbij, ook niet in Vlaanderen, ondanks de hoge vaccinatiegraad", benadrukt Molenberghs. "Via de jongere generaties verspreidt het virus zich toch weer in de hele bevolking."

"Hoe graag we dat ook zouden willen: het is inderdaad nog niet voorbij, al is dat idee sinds september in de hoofden van veel mensen geslopen", beaamt Erika Vlieghe. "Maar met gemiddeld 11 overlijdens per dag zitten we nu op een niveau in de pandemie dat we zeker nog niet kunnen aanvaarden."