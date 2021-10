West-Vlaamse kankerpatiënten krijgen bezoek van weerman Frank Deboosere: "Ik heb mooie, maar ook intense verhalen gehoord"

Met een stevige wind, maar ook met een zonnetje dat af en toe tevoorschijn komt, zo bezoekt weerman Frank Deboosere vandaag kankerpatiënten in de West-Vlaamse ziekenhuizen. Aanleiding is Dag tegen Kanker, een initiatief van Kom op tegen Kanker. "Iedereen kan kanker krijgen, maar we laten elkaar niet los. Dat is de boodschap die ik vandaag wil geven" zegt Frank Deboosere. "In elke familie komt kanker voor. Ik herinner me mijn grootmoeder: die had het "vuur in de buik". Daar werd over gezwegen. Kom op tegen Kanker heeft het mogelijk gemaakt om over kanker te praten. Ik heb hier al heel mooie, maar ook intense verhalen gehoord."