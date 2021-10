Gent viert 75e Jaarbeurs op zelfde plek als bij eerste editie: het ICC en het Kuipke in het Citadelpark

De 75e editie van de Gentse Jaarbeurs is vandaag van start gegaan. De beurs bevindt zich, na 35 edities in Flanders Expo, opnieuw in het ICC, in het Citadelpark. En daar is organisator Jan De Geest tevreden mee: "Je merkte bij veel bezoekers dat ze met nostalgie terugkeken naar de edities in het Citadelpark."