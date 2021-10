Gentse gamemakers ontwikkelen VR-padel

Vanaf december is de sport toegankelijk voor iedereen. "Dan kan je het spel op vaste locaties in Vlaanderen beoefenen na reservatie. Maar ook bedrijven en particulieren kunnen ons uitnodigen." Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) testte het spel voor het eerst uit. Hij was meteen verkocht. "Al was ik niet meteen het allerbeste proefkonijn", lacht hij. "Je moet een beetje contra-intuïtief sporten, maar het is heel plezant om in een totaal nieuwe virtuele omgeving te sporten. Ook al speel je in een donkere kelder, je waant je in het spel als een topsporter in een enorm stadion. Gamen en sport zijn klassiek een beetje elkaars vijand, maar door de combinatie van de twee kan je een groep jongeren bereiken die je anders niet kunt bereiken." Sport Vlaanderen heeft de ballistic voorgesteld op het sportinnovatiecongres, om het bekend te maken.