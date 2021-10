Gerard Mercatorlaan in Lommel afgesloten doordat vrachtwagen bijtende zwavelzuur heeft gelekt

Een vrachtwagen met acht vaten van elk 1000 liter zwavelzuur reed vanmorgen op het industrieterrein Balendijk in Lommel. Twee van die vaten waren lek. En daardoor is de Gerard Mercatorstraat over een halve kilometer vervuild. De brandweer is bezig met het verdunnen van het zwavelzuur met water.

De lekken zijn intussen gedicht en nu zullen de lekke vaten op een gecontroleerde manier leeg gemaakt worden. De Gerard Mercatorlaan zal zolang afgesloten blijven voor het verkeer. De bedrijven in de buurt blijven bereikbaar via andere wegen. De milieudienst van de stad Lommel komt ook ter plaatse om na te gaan of er eventueel gesaneerd moet worden.

Wie vanmorgen met zijn auto door de Gerard Mercatorstraat reed krijgt de raad om die even te controleren op schade en dan contact op te nemen met zijn verzekeraar.