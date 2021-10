Harelbeke voorziet CO²-meters in kleedkamers sportzalen: "Wij vinden de 15-minutenregel te weinig" 

Tot nu toe volstond een bordje met de vraag om niet langer dan een kwartiertje in de kleedkamer te blijven. Vanaf volgende maand gelden er strengere regels. Als er geen CO²-meters hangen, moeten er luchtreinigers worden geïnstalleerd. Schepen van Sport Dominique Windels: "Wij vonden het in ieder geval nodig met het slechte weer dat eraan komt. Die 15-minutenregel vinden wij te weinig, dus hebben we CO ²-meters voorzien. Het zijn oude sporthallen. Er zijn wel plannen voor vernieuwing, waar we uiteraard aandacht voor verluchting zullen hebben. Maar in afwachting daarvan plaatsen we toch CO² meters."