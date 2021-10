Contactopspoorders luiden alarmbel: "Vragen ons af hoe zinvol het nog is, mensen kennen hun contacten niet meer"

Voor de scholen staan de CLB's in voor de contactopsporing. "Het is heel moeilijk om te bolwerken", zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB's van het Gemeenschapsonderwijs. "Enerzijds ervaren we dat het onbegrijpelijk is voor ouders en leerlingen omdat er niet één duidelijke richtlijn is. Per kind wordt bekeken wat de situatie is, de maatregelen kunnen zelfs per gezin verschillend zijn. Anderzijds hebben we het gevoel dat we als CLB achterlopen en geen zicht hebben of er besmettingen zijn in klassen. Maakt dit wel een verschil om de situatie onder controle te krijgen?"