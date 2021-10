Kanker en seks: Jessa Ziekenhuis maakt het bespreekbaar voor verplegers

Met bubbels, koekjes en muziek werden patiënten vandaag uitgenodigd om het te hebben over het thema seksualiteit en intimiteit. Seksuologe Kristel Mulders is fier op de bijhorende primeur. “Op de Dag tegen Kanker wordt het Jessa Ziekenhuis in Hasselt steevast omgetoverd tot Muziekkliniek. We grijpen dit moment graag aan om met een uniek project van start te gaan: verpleegkundigen opleiden over hoe ze vragen van patiënten over seksualiteit moeten beantwoorden. Vandaag zal ik het als opwarmertje hebben over seksualiteit in de brede zin. In 2022 gaan we dieper in op bepaalde vragen en onderwerpen tijdens een driedaagse cursus.”