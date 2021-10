Kind van 1 jaar aangereden op oprit van kinderdagverblijf in Sint-Job-in-'t-Goor 

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. Een auto, die de oprit van het kinderdagverblijf opreed, reed een meisje van 1 jaar en 3 maanden aan. Het meisje is overgebracht naar het UZA. Over de toestand van het slachtoffer deelt de politie voorlopig weinig informatie, maar de toestand is wel ernstig.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Een verkeersdeskundige komt ter plaatse. De bestuurder van de auto was in shock. Hij wordt verhoord. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Dat is een standaardprocedure bij ernstige verkeersongevallen.

Voor de ouders van de het slachtoffer en de uitbaters van het kinderdagverblijf heeft de politie slachtofferhulp aangeboden.