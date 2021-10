Waar gaat ons klimaat naartoe, op de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Glasgow?

Dat de klimaatbeloftes en -plannen ruim ontoereikend zijn op de korte termijn, blijkt uit onderstaande grafiek van CAT die de zogenoemde "emissions gap" toont, de kloof tussen de het pad dat we zouden moeten volgen om het klimaatakkoord van Parijs te halen, en de realiteit waar we momenteel op afstevenen. De kloof is een klein beetje kleiner geworden, maar nog altijd veel te groot.

Niklas Höhne van CAT zegt daarover: "Met die lange termijn en de klimaatneutrale beloftes zou het eventueel nog kunnen meevallen, tot misschien 2,0 graden tegen 2100 in het meest optimistische geval. Waar ik vooral bezorgd over ben, is die korte termijn. De kortetermijnkloof is heel groot."

De korte termijn is zo belangrijk omdat wat we nu te veel uitstoten grote gevolgen zal hebben. De CO₂ die we nog uitstoten blijft nog honderden jaren hangen in de atmosfeer. Hoe meer we nu nog uitstoten, hoe moeilijker het daarna wordt om nog te corrigeren.