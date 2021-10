KRC Genk-supporters volgen hun ploeg in Europaleague tot in Londen ondanks strenge covid- en grenscontroles

"Vandaag gaan we nog de highlights in Londen bekijken", vertelt Liselotte nog. "Londen is één van mijn favoriete steden. Maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het zal een moeilijke wedstrijd worden maar wat de uitslag ook wordt, er zal zeker veel sfeer zijn want Engels voetbal is altijd heel leuk."

"En alles verloopt covid-safe", zegt Gustaaf die de busreis organiseert. "We hebben 101 documenten moeten invullen en moeten de hele reis een mondmasker ophouden in de bus. Maar dat is niet zo erg. Het is al de zoveelste reis die we maken met KRC Genk-suppporters en het is altijd de moeite waar. We zijn nog nooit ontgoocheld geweest", lacht hij.